Lourdes Sacín sobre Xoana: “Gana su plata honradamente, pero no deberían publicitarlo”

La periodista Lourdes Sacín opinó esta mañana sobre la nueva compra de Xoana González. La modelo reveló ayer ante las cámaras de Magaly TV, la firme que adquirió su propio departamento con el dinero que ganó usando la plataforma OnlyFans.

La argentina presentó en el programa su nuevo inmueble, al cual planea mudarse en el 2023. Este está valorizado en 250.000 soles y tiene un área de 40 metros cuadrados.

“Si podemos vivir del porno toda la vida, yo feliz”, agregó Xoana.

Xoana González

Lourdes Sacín cuestiona a Xoana

Ante la noticia, la periodista recurrió a Facebook para comentar su opinión sobre la nueva compra. Dijo que es bueno saber que Xoana ganó el dinero de forma honrada, pero criticó que exponga tanto su trabajo en la popular plataforma virtual. Argumentó que la noticia podría causar confusión entre los jóvenes que quieran buscar dinero fácil y decidir no estudiar.

“Todo bien, se gana su plata honradamente, pero no deberían publicitarlo porque quizás jóvenes desorientados podrían imitar eso en vez de estudiar y buscar dinero fácil”, escribió Sacín.

Agregó que el método que Xoana utiliza para generar dinero “tampoco es para andar orgullosa. Si no, tendría que incluirse esa carrera en las charlas de orientación vocacional”.

Lourdes Sacín opinó sobre la nueva compra de Xoana González. Foto: captura de Facebook/El Popular

La carrera de Xoana

Xoana González y su esposo, Javier, se han vuelto famosos en la plataforma de OnlyFans por subir contenido explícito. Ante la noticia de que esta restringiría las publicaciones sexuales, la modelo reveló que ya tendrían un plan de acción.

“Si no es OnlyFans, será otra plataforma. No me dan miedo los cambios, al contrario. Esta es una oportunidad para salir de lo conocido y descubrir otro mundo. Nuestros seguidores aman nuestros videos y estoy segura de que nos seguirán a donde vayamos”, indicó en una entrevista con Trome.