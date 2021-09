Flor de Huaraz a Magaly Medina por ataques: “¿Por qué haces esto conmigo?”

Tras divorciarse oficialmente del ‘Gringo Karl’, Flor de Huaraz se presentó, junto a su actual pareja, en el programa de Magaly Medina para dar detalles de su separación. Sin embargo, la entrevista se marcó por un acalorado incidente.

Resulta que la cantante de folclore encaró en vivo a la conductora de Magaly TV, la firme por cuestionar sus declaraciones y por supuestamente salir en defensa del sudafricano Carl Enslin, más conocido como el ‘Gringo Karl’.

Flor de Huaraz dijo sentirse atacada y ofendida por las críticas de Magaly Medina en su contra. “Cada vez que vengo a hacer una declaración se viene contra mí y a él lo benefician. Me parece que me están faltando el respeto a mí ”, empezó.

“ ¿Por qué haces esto conmigo Magaly?, ¿para esto me he sentado acá? ”, añadió la cantante, quien no pudo ocultar su indignación.

Ante ello, Magaly Medina le aclaró que ella no está saliendo a favor de nadie porque no los conoce y solo está dando su opinión.

Magaly Medina sacó de su set al novio de la Flor de Huaraz

Un tenso enfrentamiento protagonizaron Magaly Medina y Junior Marcano, pareja actual de la Flor de Huaraz, luego de que la conductora sacara a la luz una denuncia contra el joven de 26 años por extorsión.

Marcano se mostró a la defensiva y le pidió a la conductora que no le faltara al respeto. Ante esto, la figura de ATV pidió que se retirara del set, ya que él no es una figura pública.

“No tengo paciencia para soportar chiquitos malcriados, gracias. No te invité a ti. Anda no más”, dijo la presentadora.