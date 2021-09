‘Flor de Huaraz’ y el ‘Gringo Karl’ aceptan divorciarse tras 11 años de polémica

La cantante ‘Flor de Huaraz’ y el ‘Gringo Karl’ mantuvieron una relación amorosa durante nueve años. Dos años después de su separación, ambos continuaban generando polémica debido a que se acusaban mutuamente de no aceptar el divorcio.

El lunes 13 de setiembre, la expareja se reencontró cara a cara en el programa de Andrea Llosa, donde, luego de una fuerte discusión en la que recordaron los motivos de su ruptura, pudieron llegar a un acuerdo para ponerle fin a su matrimonio.

Según contó ‘Flor de Huaraz’, el ‘Gringo Karl’ le fue infiel y terminó su relación porque ella no podía tener un hijo con él. Por su parte, el extranjero reconoció que su sueño era ser padre y sostuvo que en varias ocasiones le pedía que firme el divorcio, pero ella se lo negaba.

“Para él el hijo es indispensable. Yo me sentí fatal, humillada, no podía salir de mi casa porque yo pensé que había cometido algo mal, me tomó mucho tiempo para recuperarme... Era una cosa terrible. Intenté ser mamá, me encontraron miomas, tuve operación a mi útero, pero quedé imposibilitada para ser mamá. Él se fue con otra ”, expresó la cantante.

“Cuando nace la hija de mi hermano menor, ahí me di cuenta (de) que yo también quería tener un hijo, quería tener mi familia”, señaló el ‘Gringo Karl’.