‘Chayanne’ peruano es eliminado de Yo soy all stars en Chile

La gala pasada de eliminación tuvo a dos de los contrincantes con más peso de toda la temporada de Yo soy all star 2021. ‘Gloria Trevi’ y ‘Chayanne’ luchaban por un cupo y alcanzar su pase en la final de la temporada; sin embargo, el concursante peruano fue vencido en el programa.

Harold Gamarra, quien interpretó “El centro de mi corazón” y con ello pensó asegurar su pase a la siguiente etapa de Yo soy all stars Chile, dio un espectáculo excepcional; no obstante, no contó con que la imitadora de Gloria Trevi le gane la partida con el tema “El recuento de los años”.

Es así como Myriam Hernández anunció que junto al actor Cristián Riquelme y el presentador de Viña del mar, Antonio Vodanovic, habían tomado la decisión de manera unánime de que ‘Chayanne’ era el concursante que no iba más en la competencia.

El programa de imitación ya se encuentra en su recta final y la exigencia de los participantes es cada vez más intensa. Por ello, la eliminación se da por errores mínimos, pero que marcan la diferencia. Myriam Hernández, quien anunció al eliminado, dijo: “‘Chayanne’ a mi juicio se superó a diferencia de la vez pasada, pero aún hay partes donde aún se me desdibuja el color”, en alusión a la eliminación de Harold Gamarra.

A pesar de ello, el imitador peruano no se despide aún, ya que tiene el papel de ‘Emanuel’ habilitado para continuar en el show de canto.