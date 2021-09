Instagram: Raúl Romero se prepara para su participación en el festival musical Reactívate

Raúl Romero recurrió a Instagram para colocar un divertido video que promociona su participación en el festival musical Reactívate. El vocalista causó risas a sus seguidores con su atuendo y llamó a que compren entradas para la próxima edición del recital.

El músico compartió un video donde se le ve entrenando en su patio, haciendo uso de bandas de resistencia para los brazos. El exconductor televisivo llevaba como atuendo un leotardo negro para deporte que dejaba su torso prácticamente descubierto, lo cual generó divertidas reacciones de varios usuarios de Instagram.

Tras terminar su rutina deportiva, el vocalista se dirigió a la cámara para hablar sobre su próxima presentación en los escenarios.

“Quiero romperla en este Reactívate del 25 de setiembre”, declaró Romero en el video.

Adelantó también la participación de las agrupaciones musicales Armonía 10 y Líbido en el festival. Además, anunció que la venta de entradas se hará por Teleticket.

Después de tan solo dos horas de haber sido publicado, el video ya supera las 50.000 vistas en la red social y suma más de 500 comentarios.

La tercera edición del festival musical Reactívate se celebrará en Arena Perú. La preventa empieza este lunes 13 de setiembre. El evento contará con dos escenarios. Tendrá la participación de los Hermanos Yaipen, Son tentación, Armonía 10, Raúl Romero, Pedro Suárez Vértiz La Banda, Combinación de La Habana, Tourista, You Salsa, We he Lion, Los Mirlos y Los Outsiders.

El exvocalista del grupo Nosequien y los Nosecuantos cantó también en la segunda edición del certamen musical, que tuvo lugar a mediados de agosto del presente año.