Magaly Medina sobre su apoyo a comedores populares: “No buscamos ni votos ni curules”

Magaly Medina anunció que apoyará a algunos comedores populares tras llevar 10 cisternas a las personas que se quedaron sin agua en San Juan de Lurigancho.

“Se me arrugó el corazón al ver a tantos niños, ancianos, madres de familia sin agua y, por esa razón, con mi esposo decidimos ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. También iremos a los comedores populares en unas tres semanas”, expresó la figura de TV en una entrevista.

Muchas personas la felicitaron por la obra social que hizo a favor de los afectados por el aniego. Sin embargo, también recibió varias críticas en su contra. Usuarios la acusaron de tener algún interés político.

Ante ello, la conductora de Magaly TV, la firme se defendió de los comentarios de sus detractores . Ella aclaró que no desea incursionar en la política. “No buscamos ni votos ni curules”, escribió la presentadora de ATV en una publicación de Instagram.

Magaly Medina

Durante la transmisión del programa, también se mostró indignada e hizo un llamado a las autoridades peruanas para que acudan a las zonas donde las familias de bajos recursos no cuentan con agua potable desde hace una semana.

“Su voto se le requiere cuando se quiere ganar elecciones, luego se les olvida. Yo, felizmente, no intento ser política, no quiero ser congresista, a mí déjenme el entretenimiento, pero soy una mujer que se compadece de gente humilde, porque no me gustaría estar en su lugar. Creo que nos hace falta un poco más de sensibilidad de nuestras autoridades”, expresó la conductora.