Tula Rodríguez demandaría a quienes la vincularon con Gino Barbieri: “Tiene que ser probado”

En los últimos días se difundieron unas imágenes donde aparece Tula Rodríguez junto con su expareja Gino Barbieri en un local nocturno de Miami. Este informe fue mostrado por Magaly Medina y se rumoreó sobre un supuesto romance entre ellos.

Asimismo, nacieron comentarios que aseguraban que la conductora de En boca de todos se veía con Barbieri mientras Javier Carmona estaba delicado de salud. Tras ello, Rodríguez desmintió estas versiones, aclaró su situación sentimental y deslizó que tomará acciones legales contra las personas que han difundido esta falsa información.

“Fui por pocos días allá (Estados Unidos) porque abrí una cuenta y ese trámite, todo eso, es personal, nadie más lo puede hacer más que yo”, explicó la exbailarina en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“No estoy con mi ex, no tengo una relación con nadie y eso de visitas a escondidas... no hay ninguna visita a escondidas, no tengo por qué esconderme. En cuanto a las especulaciones de una relación cuando mi esposo estaba (delicado), eso tiene que ser probado legalmente, ojalá que lo puedan hacer ”, agregó Tula Rodríguez dejando entrever que iniciará un proceso legal contra la persona que aseguró que se encontraba con su expareja mientras estaba casada con Carmona.

Como se recuerda, En el 2008, Gino Barbieri formaba parte del equipo de producción del programa que Tula Rodríguez conducía en Latina y mantenían una relación.

No obstante, terminaron y se rumoreó que la responsable del fin de la relación habría sido Cathy Saénz, mejor conocido como la ‘Mamacha’.