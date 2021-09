Si deseas ver las mejores presentaciones de tus artistas preferidos, podrás disfrutarlas este domingo 12 de septiembre en los MTV Video Music Awards 2021 (VMAs), donde los más grandes exponentes del pop anglosajón y latino interpretarán sus canciones y serán premiados por estas.

El certamen contará con público y aforo limitado, a diferencia de la edición pasada, donde artistas como Lady Gaga y The Weeknd tuvieron que llevar mascarillas al recibir sus premios y cantar sus temas. Con los nuevos protocolos, los VMAs prometen ser un evento como los anteriores a la pandemia de COVID-19.

Las mejores actuaciones en la historia de los premios MTV VMAs

Ariana Grande (VMA 2018)

La artista nacida en Boca Ratón hizo gala de su melodiosa voz para decirle a todo el mundo que también podían existir las diosas.

Jennifer López (VMA 2018)

El remix de la Popular JLO incluye canciones como “Dinero” y “I am real”. Pero las canciones que más llamaron la atención de su repertorio fueron “Waiting for tonight” y “On the floor”.

Rosalía (VMA 2019)

La catalana acababa de hacerse a famosa a nivel internacional con “Con altura”, no obstante, prefirió cantar con Ozuna temas como “A ningún hombre”, entre otros.

Rihanna (VMA 2016)

La nativa de Barbados se ha lucido con temas como “Diamonds”, “Love on the brain” y “Stay”

Madonna (VMA 1990)

Retrocedemos 31 años atrás para ver a una joven Madonna cantando su entonces reciente sencillo “Vogue”, un himno a la moda y la frivolidad.

Post Malone (VMA 2018)

En los VMAs 2020 Roddy Rich y otros cantaron “Rockstar” y deslumbraron a los espectadores. Sin embargo, en 2016 había también una canción con el mismo nombre, pero con diferente temática, esta vez cantada por Post Malone.

Lady Gaga (VMA 2009)

El 2009 fue el año de la consagración de Lady Gaga, con temas como “Poker Face”, “Love Game” y “Nothing else I can say”. Para los VMAs de ese año presentó su sencillo “Paparazzi”.

The Chainsmokers (VMA 2016)

“Closer” fue el tema que interpretaron en los VMAs con una debutante Halsey.

Kendrick Lamar (VMA 2017)

El rapero brindó lo mejor de sus éxitos, como “DNA” y “Humble”.