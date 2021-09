Laurita Pacheco revela que su negocio fue afectado por la falta de agua en SJL

Laurita Pacheco contó el drama que ha estado viviendo debido al corte de agua en San Juan de Lurigancho, que se ha prolongado por varios días. La arpista peruana reveló que su negocio ha sido afectado por esta falta de este servicio básico.

La artista se suma a los cientos de familias que han pedido a Sedapal el restablecimiento del agua en el distrito. Ella señaló que debe caminar varias cuadras con su balde lleno.

“Todos los días a primera hora venimos acá a traer agua para cocinar los alimentos (...) Es complicado para los negocios porque nosotros tenemos que priorizar la limpieza, los alimentos y preparación con mucho cuidado”, dijo la cantante a las cámaras de Magaly TV, la firme.

En el reportaje, se ve a Laurita consiguiendo el agua potable para llevarlo a su restaurante. “El agua que nos venden no es barato y si queremos agua segura, vamos hasta Sedapal, nosotros tenemos que madrugar y esperar”, detalló.

“Lo que son negocios de comida como el mío, se trabaja con mucho cuidado, requiere mucho de la necesidad de agua. No hemos cerrado ni un solo día porque nos hemos esmerado mucho en buscar el agua”, agregó.

Finalmente, pidió a la empresa abastecedora de agua Sedapal que tome acciones inmediatas.

Laurita Pacheco lo perdió todo en incendio

En el 2020, Laurita Pacheco pasó un difícil momento luego de que su hogar se incendiara y lo perdiera todo. La denominada Reina del arpa contó angustiada dichos momentos.

“Solo se salvó un arpa que estaba en otro ambiente. La verdad que hasta ahora no puedo calcular el monto de los daños, pero son cuantiosos, prácticamente me he quedado con lo que tenía puesto”, relató.