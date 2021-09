Deyvis Orosco y Cassandra tendrán un niño y ya tienen el nombre del bebé

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid atraviesan un feliz momento como pareja, pues recientemente anunciaron que se convertirán en padres por primera vez. Vía Instagram, ambos se animaron a responder algunas dudas de sus curiosos fans, quienes quisieron saber más sobre el futuro nuevo integrante de la familia.

La hija de Jessica Newton contó que pese a estar en los últimos meses de embarazo no ha sentido mayores malestares. “Ando un poco cansada, lo cual para mí es raro porque soy superhiperactiva, pero fuera de eso me siento muy bien, he tenido mucha suerte. Escuché muchas historias de muchas mujeres que lo pasaron fatal con el malestar”, contó en sus historias.

En otra publicación, la joven empresaria fue consultada por el sexo de su primogénito y respondió con una tierna imagen de un bebé con la frase “It’s a boy (Es un niño)”. Además, pidió a sus fans sugerencias para nombrar a su pequeño, pese a que ya se decidió. “Leyendo todos los nombres que me mandan, siempre me gusta leerlos. Aunque nuestro pequeñito ya tenga nombre”, escribió.

Por su parte, el líder del grupo Néctar compartió una tierna publicación al lado de la futura madre de su hijo, para celebrar la pronta llegada del pequeño. “Gracias por hacerme tan feliz Cassandra Sánchez de Lamadrid”, fue el escueto mensaje acompañado de un video protagonizado por ambos.