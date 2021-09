MTV VMAs 2021: quiénes cantarán en los premios MTV Video Music Awards 2021

Este domingo 12 de septiembre se llevará a cabo los MTV VMAs 2021. Esta premiación reconoce a los mejores artistas y videoclips del último año y reúne a los expositores más sonados del ámbito musical.

La ceremonia de 2021 será presentada por la rapera estadounidense Doja Cat. Se transmitirá en directo desde el Barclays Center de Nueva York.

El lineup de los Video Music Awards siempre genera expectativa. Conoce aquí la lista completa de artistas que cantarán durante el evento y con qué éxitos podremos escuchar.

La cantante Latina entonará su nuevo sencillo. Foto: Shutterstock

Camila Cabello

La cantante interpretará su nuevo single, “Don’t go yet”. Previamente ha ganado cuatro premios VMA como artista solista y también recibió un galardón como miembro de Fifth Harmony.

La vocalista es conocida por cantar en el dúo Chloe x Halle. Foto: Instagram Chloe

Chlöe

Chloe es parte del dúo de R&B Chloe x Halle, conformado por las dos hermanas Bailey. Hará su debut como solista cantando su primer sencillo, “Have mercy’'. Ha sido nominada a los VMA cinco veces como parte del dúo.

Doja Cat también será presentadora de la gala. Foto: Sony Music

Doja Cat

En 2020 se llevó a casa el VMA para mejor artista nueva. Este año ha sido nominada cinco veces, en algunos casos por “Kiss me more”.

La legendaria banda recibirá el premio golden icon award. Foto: Danny Clinch

Foo Fighters

La legendaria banda tiene un largo historial con los premios VMA, con dos victorias y tres nominaciones para 2021 por el video de la canción “Shame shame”. Este año tocarán en celebración de su galardón honorario, el golden icon award (premio al ícono global).

Los VMAs traerán el esperado regreso de Bieber a su escenario. Foto: Getty

Justin Bieber

El ídolo juvenil regresa al escenario de los VMA después de seis años. Ha ganado cuatro premios VMA en su carrera y lidera la lista de nominados de 2021, con siete posibilidades de llevarse un trofeo, incluyendo la categoría artista del año.

The Kid LAROI también ha colaborado con Miley Cyrus. Foto: The Kid LAROI

The Kid LAROI

El adolescente cantará junto con Justin Bieber el single “Stay”. Este año ha sido nominado para la categoría de mejor artista nuevo y PUSH performance del año.

Musgraves ha ganado seis premios Grammy en su carrera. Foto: GTRES

Kacey Musgraves

La artista country subirá por primera vez al escenario de MTV para cantar la canción titular de su último álbum, “Star-crossed”.

Kim Petras es cantante y compositora de origen alemán. Foto: Jake Hanson

Kim Petras

La nueva estrella de la música pop cantará “Future starts now” en el show previo a los VMA.

El controversial músico cantará junto a Jack Harlow. Foto: Instagram Lil Nas X

Lil Nas X

El joven músico ya tiene dos VMA por su éxito “Old town road’'. Ahora tiene cinco nominaciones por “Montero (Call me by your name)”, incluyendo video del año.

Harlow saltó a la fama con la canción "Whats poppin". Foto: Urban Wyatt

Jack Harlow

Se subirá por primera vez al escenario de los VMA para cantar con Lil Nas X su hit “Industry baby”.

El rapero ha estado en el ojo de los paparazzi al ser pareja de Meghan Fox. Foto: NME

Machine Gun Kelly

La gala será el escenario donde debutará su nueva canción, “Papercuts”, de su próximo álbum Born with horns. El artista ha ganado un VMA por mejor alternativo, y este año vuelve a estar nominado para la misma categoría.

El álbum debut de Olivia Rodrigo ha roto varios récords internacionales. Foto: Enrica Hernández

Olivia Rodrigo

La estrella de Disney debutará en el escenario de los premios de MTV. Su primer álbum, Sour, le ha otorgado cinco nominaciones a los VMA, incluyendo mejor artista nueva y artista del año.

Ozuna pisó por primera vez el escenario de los VMAs en 2019. Foto: Getty

Ozuna

El portoriqueño cantó por primera vez en los VMA en 2019. Este año interpretará su nueva canción, “La funka”.

El nombre real de Polo G es Taurus Tremani Bartlett. Foto: Megs

Polo G

El rapero interpretará su hit “Rapstar”. Este año ha sido nominado a dos categorías: mejor hip-hop y mejor artista nuevo.

Shawn Mendes en Lima 2019

Shawn Mendes

El canadiense cantará su nuevo sencillo, “Summer love”, durante la premiación. Este año ha sido nominado a mejor pop por Wonder, y previamente ha ganado dos premios VMA por “Señorita” junto con Camila Cabello.

Swedish House Mafia es conocida por su música electro y house. Foto: Mega

Swedish House Mafia

La banda tocará en el show previo al evento principal de MTV. Podremos disfrutar de un popurrí de sus canciones “Lifetime” y “It gets better”.

Tainy es un productor musical puertorriqueño de ascendencia dominicana. Foto: Omar Cruz

Tainy

El artista y productor musical tiene dos nominaciones en 2021: mejor latin por “Un día” (con J Balvin, Dua Lipa y Bad Bunny) y canción del verano por “Summer love” (con Shawn Mendes). Acompañará a Mendes durante su performance.

El dúo musical Twenty One Pilots se formó en 2009. Foto: Mason Castillo

Twenty one pilots

El dúo ha sido nominado este año a la categoría de mejor alternativo por “Shy away”. En 2019 se llevaron el premio de mejor rock por “Heathens” y al año siguiente por “Heavydirtysoul”. Durante estos VMA tocarán “Saturday”.

¿Cuándo son los premios MTV Video Music Awards 2021?

La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 12 de septiembre a las 19.00 horas.