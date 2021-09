Gabriela Herrera revela que rechazó propuesta de EEG para ingresar a Reinas del show

Gabriela Herrera deslumbró a más de uno con su presentación en el estreno de Reinas del show, donde mandó a sentencia a Diana Sánchez, quien en ediciones anteriores fue la ganadora del reality de Gisela Valcárcel.

No obstante, esta no fue la primera vez que la joven pisó dicho set, ya que apareció en la primera temporada en calidad de retadora. Sin embargo, para esta oportunidad, la bailarina se ganó un cupo en la competencia.

En medio de toda la expectativa sobre su fama en ascenso, Gabriela Herrera reveló que también la llamaron de Esto es guerra, producción en la que participó en la secuencia de tiktokers, pero que lamentablemente tuvo que rechazar.

“ Tuve la propuesta de entrar al reality (EEG) . A mí me gustaría estar en los dos porque me encanta la competencia y el baile. Pero en verdad no podía desaprovechar esta oportunidad de estar en Reinas del show , ya que el baile es mi pasión”, dijo a Trome.

Asimismo, Gabriela Herrera aseguró que las puertas del programa no se le han cerrado por completo y añadió que, tras grabar para La academia, la producción la quiere incluir en otros proyectos.

“Se vienen sorpresas por ese lado de Esto es guerra con Pro TV. Se vienen muchas cosas bonitas que se están conversando por ahí. Es que justo me llegaron dos propuestas de los programas más fuertes del Perú, que so: Reinas del show y Esto es guerra. La verdad que era muy complicado decidirme”, explicó.