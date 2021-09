El poder del amor: Austin Palao tuvo romántica cita en Turquía con la salvadoreña Elizabeth Cáder

El modelo peruano Austin Palao y la salvadoreña Elizabeth Cáder emocionaron a sus seguidores al protagonizar románticas escenas en los destinos más paradisíacos de Turquía. En este país, ambos se encuentran viviendo como parte del reality internacional El poder del amor.

El concursante Miguel Melfi cedió su viaje en pareja a Austin y Elizabeth, pues él consideró que ambos merecen seguir conociéndose. Ellos no desaprovecharon la oportunidad y aceptaron pasar momentos juntos.

“Me fui al Bósforo, me fui a la Gálata, a la mezquita Santa Sofía”, contó el intérprete de “Tú me encantas”, al retornar a la mansión donde convive con los demás participantes del programa.

Los concursantes quisieron saber más de la cita y preguntaron si lograron compenetrarse mucho más. “No nos agarramos de las manos ni hubo besito”, contó la Miss International El Salvador 2016.

La colombiana Melissa Gate interrumpió la conversación para hacer una de sus clásicas bromas al exintegrante de Esto es guerra.

“Estás muy guapo con ese look, me encanta, cada vez te veo mejor, cada vez me gusta más lo que veo. Así me hayan dicho lo que me hayan dicho para desistir, no me importa, yo voy a seguir (conquistándolo)”, comentó entre las risas de los participantes. “Quiero que sea mi bendecido y afortunado”, añadió fiel a su desenfadado estilo.