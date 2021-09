Magaly Solier recibe premio a mejor actriz en festival internacional: “Contenta y orgullosa”

Una nueva alegría se ha presentado para Magaly Solier, actriz peruana que cuenta con gran reconocimiento en el extranjero. La intérprete nacional, ahora lejos del escándalo que protagonizó con su exesposo, se ha mostrado emocionada por el premio adquirido.

“Magaly Solier fue galardonada con el premio a la mejor actriz en el IFF: Love is folly este fin de semana por su interpretación en The saint off the impossible. Felicidades a nuestra encantadora ‘Raffaella‘”, se leía en una publicación de Dschoint Ventschr, estudio de cine suizo que trabajó con la actriz peruana.

Magaly Solier recibe premio a mejor actriz. Foto: Dschoint Ventschr/ Facebook

Solier no dudó en compartir la publicación en su cuenta oficial de Facebook junto a un mensaje que expresaba su total alegría.

“Contenta y orgullosa de recibir este nuevo premio a mejor actriz en el IFF: Love is folly (Bulgaria), esta vez por El santo de lo imposible del director suizo Marc Wilkins y producción de Jöel Jent”, rezaba la publicación de la intérprete.

Asimismo, aprovechó para recordar la extensa filmografía con la que cuenta hasta el momento. “Ya son más de 25 películas que he realizado”, escribía orgullosa la artista.

"Contenta y orgullosa", fueron las palabras de Magaly Solier ante su reconocimiento internacional. Foto: Magaly Solier/ Facebook

Como era de esperar, Magaly recibió cientos de felicitaciones por parte de sus seguidores.

“Eres la mejor, por favor nunca olvides que eres nuestra gran actriz y tus logros son un orgullo”, “Muchos peruanos nos sentimos orgullosos de ti, Magaly, sigue adelante. Hay muchos logros más que vas a alcanzar”, “Recuerda que tú haces historia, por favor nunca te rindas”, eran algunos de los mensajes que escribían los usuarios en respaldo a la actriz.

The saint of the impossible es una película sueca dirigida por Marc Wilkins y producida por Jöel Jent. La cinta cuenta la historia de una familia de inmigrantes peruanos en Nueva York durante la era Trump.