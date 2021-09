Gabriela Herrera tras ingresar a Reinas del show: “Me di a conocer sin ningún escándalo”

Reinas del show estrenó su nueva temporada el último sábado 4 de setiembre y presentó a las diez nuevas bailarinas que competirán semana a semana por el título. Entre ellas se encontró Gabriela Herrera, quien anteriormente ya ha pisado el escenario como retadora.

La cantante y bailarina profesional también formó parte del elenco de baile de otros programas de Gisela Valcárcel, y por su experiencia sobre la pista de baile, ha sido considerada como una de las artistas principales del show al lado de Brenda Carvalho, Emilia Drago, Vania Bludau e Isabel Acevedo.

La nueva figura de América Televisión conversó con La República y aseguró que se encuentra enfocada en ganar la competencia. Además, se mostró agradecida por tener la oportunidad de lucir su talento a miles de personas.

Elenco de Reinas del show

- ¿Cómo ha sido esta primera semana de entrenamientos en la academia de Reinas del show?

Es regresar con recuerdos al haber estado ahí hace 4 años. Ahora es súper intenso, pero me encanta porque es recordar los viejos tiempos cuando ensayaba ahí.

- Tú ya has participado en el programa dentro del elenco de baile. ¿Cómo ha cambiado tu experiencia ahora que has sido considerada como una de las artistas?

Estoy súper contenta porque es por lo que yo luché, me di a conocer sin ningún escándalo, sin ningún ampay, ni nada. Yo quería darme a conocer por mi talento, por lo que hago, el baile y el canto. Ahora veo que tanto esfuerzo y dedicación están dando frutos. Gisela Valcárcel me ha dado la oportunidad de que las personas me conozcan con un nombre propio, como artista.

- ¿Crees que el nivel de esta nueva temporada es exigente?

Claro que sí. El nivel de competencia está súper fuerte, pero no es imposible. Es fuerte porque algunas son campeonas, bicampeonas. Yo soy nuevecita en el reality, pero vamos a dar batalla y batalla dura a cada persona que me pongan enfrente. Lo demostré el sábado y lo seguiré demostrando.

- ¿Consideras que al ser bailarina profesional tienes una ventaja frente a tus compañeras?

No creo que yo tenga una ventaja. En comparación, algunas de ellas ya tienen copas y considero que tienen una ventaja frente mí. No es lo mismo ser bailarina que pararse en ese escenario tan imponente. Creo que cada una de ellas tiene una experiencia más adelantada a la mía, incluso la experiencia de llegar a la final, pero eso no me va a frenar contra ninguna.

- ¿Quién crees que podría ser tu mayor competencia?

Varias, en realidad. Varias pueden ser una rival fuerte y por eso no me confío de ninguna. Todas pueden sorprender, por algo están en Reinas del show. Todas son buenas, cada una tiene lo suyo así que no hay que confiarse.

- ¿Te ves ganando la corona de Reinas del show?

Creo que nadie entra a una competencia para perder, todas entramos porque queremos ganar. Tengo eso en mente, es mi propósito y lo que me propongo lo cumplo. Donde yo apunto, pongo la bala. Entonces sí, me veo ganando y con la corona de la competencia. Es por eso que pongo mi esfuerzo semana a semana y eso se va a reflejar en la pista de baile.

- ¿Cómo te estás preparando para la siguiente gala?

Me estoy preparando fuertísimo, me faltan horas en el día para terminar de prepararme. Yo me preparo mañana, tarde y noche para dar lo mejor en ese escenario. Por más que el sábado salí con nervios, por el hecho de ser primera y por enfrentar a alguien que ya ha ganado, pero aún así salió súper bien y este sábado (11 de setiembre) no saben lo que se viene.

- Ya que eres nueva en el ambiente del espectáculo, ¿consideras que esta es una plataforma para dar a conocer tu talento y desarrollar tu carrera artística?

No soy conocida por el tema mediático porque no tengo escándalos ni ampays en un hotel con algún pelotero. Yo me estoy dando a relucir por mi talento, por lo que hago en escena y eso demora. Ahora en Reinas del show la gente se está dando cuenta quién es Gabriela Herrera, lo que ella hace, y no por tener un entripado en otro lado.

Tengo varias propuestas de diferentes realities y programas, estoy muy feliz. Decidí por Reinas del show porque me dio la ventana de empezar. Es como regresar a mi casa con nombre propio, y ahora daré lo mejor de mí.

- También has lanzado algunas canciones. ¿Continuarás trabajando en tu carrera musical o lo pondrás en pausa por el momento?

No, claro que sí seguiré. Planeo continuar con la música, muy aparte del baile porque ambos me apasionan. Me encanta el arte en general y no los pienso dejar jamás.

Tengo varios proyectos en el extranjero, pero tuve que escoger. Puedes ir a buscar algo nuevo o estar acá con algo seguro. Ahorita me quiero dar a relucir en mi país para que me conozcan, y ya luego darme una oportunidad de viajar con la música, el próximo año quizá lo haga.

