Hermana de Eva Ayllón se presenta en La voz senior y sorprende a la cantante criolla

Eva Ayllón protagonizó la sorpresa de la noche en la reciente edición de La voz Perú senior, este lunes 6 de setiembre. La cantante criolla recibió la inesperada visita de un familiar que no veía desde abril del 2021.

La escena inició con la audición de Rosa Ayllón, hermana de la intérprete de “Ingá”, quien cantó un conocido tema de Selena Quintanilla.

Los entrenadores del concurso de canto voltearon sus sillas y, al ver que su colega no presionaba el botón, decidieron hacerlo ellos.

Al ver a su hermana entonando “Si una vez”, Eva Ayllón realizó un gesto de asombro y se la acercó, entre lágrimas, para darle un fuerte abrazo.

“Lo peor de todo es que me pueden matar. No la veo desde hace meses. Agradezco a la producción, pero eso no se hace ”, dijo la exponente nacional.

“Ella es la que dije que me dejó porque se enamoró”, agregó entre bromas la coach del reality.

La voz senior: así fue la sorpresa a Eva Ayllón

Cristian Rivero dio detalles de cómo organizaron la sorpresa. “Hemos sido como 30 cómplices. Todo estaba preparado, médicos y pastilla contra la presión”, señaló el animador de televisión.

“Más que una sorpresa del programa, fue de la familia”, añadió la pareja de Gianella Neyra. Finalmente, ambas cantaron juntas en el escenario y el dúo Pimpinela se unió a la interpretación.

