El poder del amor: Mare Cevallos rompe en llanto al revelar que traicionó a Andrés con Miguel Melfi

Después de una semana de muchos conflictos en la casa de varones de El poder del amor, debido a que trataron de “mentiroso” a Sebastián Tamayo; la ecuatoriana Mare Cevallos terminó contando la verdad.

En el episodio del domingo 5 de septiembre, Mare solicitó la palabra a Vanessa Claudio, conductora del reality show, para acabar con los supuestos rumores. Aceptó que se besó con Miguel Melfi en una salida prohibida, pese a que estaba conociéndose con el boliviano Andrés Salvatierra.

La actriz, quien días atrás explotó contra Andreína Bravo, inició su confesión pidiendo disculpas a sus compañeros de El poder del amor y aseguró que, cuando llegó a la casa, se sintió arrepentida de haber roto las reglas del programa (verse con sus compañeros fuera del reality) y de haber fallado a alguien por el que tenía sentimientos bonitos.

“Quiero pedirle perdón a Sebastián aquí porque yo no he sabido cómo enfrentar la situación, yo nunca he estado en una situación así, siempre la que sale perdiendo es la mujer (...) yo preferí callar, pero alguien no calló. Y lo que dijo Sebastián era cierto, tenía la razón. Sí pasó, sí hubo un beso”, confesó Mare.

“Me disculpo con todos porque no tuve los ovarios suficientes para enfrentar la situación en primera instancia (...) no fui la Mare inteligente, la Mare adulta y les mentí a todos”, añadió con la voz quebrada.

Cevallos también le pidió perdón a Andrés Salvatierra, de quien supuestamente se estaba enamorando. “Todo lo que he dicho de lo que siento por Andrés es de verdad, no pensé que me podía enamorar de alguien acá tampoco, no pensé que iba a encontrar a nadie con el que iba a empatar en primera instancia y me pasó. También tenía mucho miedo, no sabía cómo manejarlo, no sabía hasta qué punto parar lo que estaba sintiendo. Andrés es una persona maravillosa y no se merece alguien como yo”, agregó antes de entregarle el anilló que él le prestó.

Al ser consultado de la situación, el boliviano dijo sentirse decepcionado de Mare, pidió disculpas a Sebastián y aclaró que él iba a estar bien. “El amor propio siempre va a ser más fuerte y siempre estoy primero yo”, respondió. “Para adelante. No es la primera vez, estoy acostumbrado”, añadió.

Por otro lado, Miguel Melfi pidió disculpas a Mare Cevallos por contar el secreto a Sebastián, a quien consideraba su mejor amigo en El poder del amor. También le pidió perdón a Andrés por no haber sido honesto, pese a que muchas veces le dio la oportunidad de decir la verdad.

