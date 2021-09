EEG vs. Guerreros México: Jorge Loza ataja del cuello a Facundo González durante juego

El primer día del esperado encuentro entre EEG vs. Guerreros México, realizado el 6 de setiembre desde los estudios de Televisa, estuvo lleno de momentos de gran tensión, siendo uno de los más serios el que vivió Facundo González, ‘Wacho’.

Durante el circuito de Red inclinada, el mexicano Jorge Loza ‘El duende’ golpeó con el codo y atajó por el cuello de forma brusca en reiteradas oportunidades al integrante de Esto es guerra.

Esto provocó una furibunda reacción de los conductores peruanos Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz, quienes pidieron la suspensión del mexicano.

“A mí no me ha gustado nada de esto”, manifestó la ‘mamá leona’, mientras que su compañero señaló que no fue un “juego noble”.

“Esto de aquí no se hace. Es más, nosotros, en Perú, cuando esto sucede, penalizamos a quien hace eso. Lo suspendemos”, afirmó de forma tajante la conductora de EEG.

Por su parte, la presentadora de Guerreros México, Tania Rincón, aseguró que al final de la competencia se dio las disculpas del caso, comentario que agravó aún más la molestia de los representantes de Perú.

“Lo que estamos viendo en pantalla, eso no se hace. Tú no puedes agarrar a tu contrincante del cuello, jalarlo y empujarlo ¡Que feo!”, manifestó Johanna San Miguel.

A su vez, el director técnico de Guerreros México, Luis Caballero ‘Potro’, señaló que “Jorge Loza exageró” y que es parte del duelo.

“Eso es violencia”, refutó Johanna San Miguel.

