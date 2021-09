Rosángela Espinoza y Patricio Parodi sorprenden al compartir romántico video desde México

Rosángela Ezpinoza y Patrico Parodi no olvidan a sus fanáticos a pesar de encontrarse en México para el enfrentamiento de Esto es guerra vs. Guerreros 2021. Los competidores compartieron con sus seguidores un nuevo video juntos.

Aunque ambos han desmentido que haya un vínculo sentimental entre ellos, sorprendieron a los usuarios de TikTok al difundir un romántico clip que levantó nuevamente las sospechas de una relación.

En las imágenes se puede observar a ambos acercándose para bailar una conocida bachata en medio del set del programa de Televisa; sin embargo, se evidencia que alguien los interrumpe y rápidamente se separan.

La mencionada publicación de TikTok ya ha acumulado 2 300 000 reproducciones en la red social. “Miren hasta el final. Es una calentamiento”, escribió Rosángela Espinoza en su cuenta.

Algunos días atrás, Patricio Parodi y Rosángela Espinoza negaron que hayan iniciado un romance, a pesar de las revelaciones que dio Mario Hart durante una entrevista en En boca de todos.

Según comentó la popular ‘chica selfie’, quien se graduó de la universidad este año, es muy cercana a todos sus compañeros de Esto es guerra. “Como dije, yo me llevo superbién con todos y ya. No me junten con nadie, yo estoy soltera y me encanta”, señaló.

Por su parte, el exenamorado de Flavia Laos expresó: “Nosotros somos amigos, estamos tranquilos, así que mejor que dejen de vincularnos. Siempre es así, uno no puede estar soltero porque al toque ya empiezan a vincularlo”.

