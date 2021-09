Isabel Acevedo y Vania Bludau tuvieron su primer enfrentamiento en Reinas del show 2

Gisela Valcárcel, conductora de Reinas del show, estrenó el sábado 4 una nueva temporada del concurso y presentó a sus 10 participantes, entre ellas, Isabel Acevedo y Vania Bludau.

La animadora logró que en esta primera gala ambas figuras tuvieran un versus dentro de la pista de baile. La popular ‘Chabelita’ fue la primera en aparecer en el espacio de América Televisión.

Luego, Vania Bludau fue presentada ante los aplausos del jurado y la presentadora de televisión. La ganadora de la temporada 2019 expresó su emoción y prometió llegar hasta la final.

En un momento del programa, Gisela y Tilsa mencionaron a Christian Domínguez, expareja de Bludau, por lo que la joven bailarina les hizo una aclaración.

“Yo quiero aclarar algo, porque he estado escuchando eso de la nueva, la ex. El señor Christian Domínguez es mi tataratataraex. No es que sea mi ex actual; o sea, ya pasó”, remarcó la actual novia de Mario Irivarren.

Finalmente, ambas se enfrentaron en un duelo de bachata. El triunfo se lo llevó Acevedo, y envió a Bludau a ‘zona de riesgo’.

¿Quiénes son las 10 participantes de Reinas del show?

Reinas del show 2 trajo a la pista de baile, además de nuevas competidoras, algunos regresos de ediciones anteriores:

Gabriela Herrera

Brenda Carvalho

Emilia Drago

Melissa Paredes

Milena Zárate

Lady Guillén

Yolanda Medina

Isabel Acevedo

Vania Bludau

Diana Sánchez

