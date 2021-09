Kristen Stewart: “Diana se sentía aislada y sola”

Redacción Fama

En la edición de este año, el Festival de Venecia tuvo ayer su primera gran alfombra roja con el desfile de estrellas como Javier Bardem, Olivia Colman, Timothée Chalamet, Zendaya y a una Kristen Stewart que acaparó los flashes por el estreno de Spencer, la esperada cinta del director chileno Pablo Larraín sobre Lady Di. “Hay personas que están dotadas de una energía innegable”, dijo sobre la realeza en conferencia de prensa, donde también abordó lo que significó para ella dar vida a la mujer más buscada por la prensa de los años 90.

“Cuando miro fotos de ella siento que la tierra tiembla, pero también veo que estaba desesperada por conectar con alguien, es chocante que fuera capaz de hacer sentir tan bien a la gente sintiéndose ella tan mal”, dijo la actriz a la prensa y habló sobre la relación con la fama y las similitudes que habría encontrado con el posterior asedio que sufrió la princesa de Gales. “Ella era la mujer más fotografiada del mundo, yo no estoy a ese nivel. He probado un alto nivel de eso, pero ni cerca de esa representación monumental y simbólica de todo un grupo de personas. A veces puedes sentir que no tienes el control de la situación o de lo que piensan de ti, pero eso es algo que le sucede a todo el mundo”.

Stewart da vida a Lady Di en la nueva cinta de Pablo Larraín. Foto: difusión

Sobre cómo manejó el asedio y las portadas (ella lo vivió tras terminar su noviazgo con Robert Pattinson), agregó: “Cuando sabes que la historia en la calle está mal, no hay dónde corregirla. Pero así era la vida para ella, y en algún momento vas a mostrar los dientes, porque somos animales y es natural. Creo que todos sienten que lo sabían, que es lo hermoso de ella, crees que eres su amigo, pero, irónicamente, ella era la persona más desconocida”.

La cinta está ambientada en un fin de semana navideño durante el cual Diana decide terminar su fallido matrimonio con el príncipe Carlos. “Pero además de ser tan normal y cautivadora, también se sentía tan aislada y tan sola. Necesitaba que todos los demás se sintieran acompañados y reforzados por esta hermosa luz, y todo lo que quería era recuperarla. Llevaba el corazón en la manga, para mí eso fue lo más genial que hizo”.

Kristen declaró que hay una lección importante que ha aprendido. “No estamos en un camino predestinado, siempre es posible tomar las riendas de nuestra vida, aunque sea difícil tomar esas decisiones”.

“Una película para mi madre”

A su turno, Larraín describió a Stewart como su “milagro” y que una de las razones para hacer Spencer fue querer “hacer una película que le gustaría a su madre”. Dice que el impacto de Diana fue tal que su madre quiso vestirse como ella. “Quería hacer una película que de alguna manera pudiera relacionarse con lo que creo que alguien como mi madre ve en Diana”.

Tras su estreno en Venecia, la crítica describe a Spencer como “una fábula de una verdadera tragedia”. The Hollywood adelanta lo siguiente. “Diana de Stewart está al borde de la histeria desde el principio. Está nerviosa, quebradiza, a menudo agresivamente defensiva y, sin embargo, profundamente vulnerable en una película que la pone a través de un escurrimiento psicológico con matices de horror absoluto. Esto está muy lejos del tratamiento más decoroso de ‘The Crown’ de Netflix, que describió el doloroso desmoronamiento del matrimonio de Diana y Carlos en la cuarta temporada en tonos de resuelta simpatía por la forastera atrapada en el frío de una pesadilla real de relaciones públicas”.

