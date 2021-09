Mario Hart anuncia que se irá de viaje tras ser suspendido de Esto es guerra

¡Ya no va más en Esto es guerra! Mario Hart fue suspendido indefinidamente del reality juvenil luego de agredir en vivo a Elías Montalvo. Ahora, ha anunciado que se irá de viaje el próximo fin de semana junto con su familia.

El también piloto anunció su decisión a través de redes sociales y expresó su deseo de dejar atrás el violento episodio que protagonizó con el ‘guerrero’ en una reciente emisión de EEG.

En su cuenta oficial de Instagram compartió una fotografía de una de sus aficiones, el ciclismo de montaña, y dejó un mensaje enigmático para sus millones de seguidores.

“Life goes on (la vida continúa) ¡Se viene el viaje! Adivinen a dónde me voy a montar bici” , expresó en la mencionada plataforma.

Korina Rivadeneira no dudó en comentar la publicación de Mario Hart y corroboró la información. “Nos vamos de viaje con la gordi (su hija Lara). Rico fin de semana”, fue el comentario que dejó la ganadora de Reinas del show en Instagram.

Mario Hart aún no se ha pronunciado directamente sobre la sanción que recibió de parte de la producción de Esto es guerra o sobre la agresión hacia Elías Montalvo. Es por este motivo que cientos de usuarios de redes sociales le pidieron que hable sobre el tema y le pida disculpas a su excompañero de trabajo.

