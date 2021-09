Andrea Luna confirma ruptura con Pietro Sibille y niega romance con Andrés Wiese

A principios de agosto, el programa de Magaly Medina difundió un ampay de Andrea Luna y Andrés Wiese en Miami. En el video, se veía a los actores dándose un beso en una discoteca de Miami, Estados Unidos.

Tras la difusión de estas imágenes, ambas figuras públicas se pronunciaron a través de diversos medios y confirmaron que se toparon en la mencionada ciudad del estado de Florida. Además, el actor de Al fondo hay sitio indicó que estaba soltero, mientras la actriz exigió que no se especulara más sobre su vida privada.

Ahora, Andrea Luna volvió a pronunciarse, pero esta vez para confirmar que ya no se encuentra en una relación sentimental con Pietro Sibille, quien fuera su pareja durante varios años; y también para descartar un posible romance con Andrés Wiese.

“Estoy sola y no estoy con ‘Ricolás’ como ustedes piensan, así que dejen de molestarme y respétenme porque soy mujer y merezco respeto. Todos merecemos respeto y por el hecho de que soy una mujer no significa que soy una p...”, aseveró la actriz, de manera contundente.

Andrés Wiese se pronuncia sobre ampay con Andrea Luna

Al ser abordado por las cámaras de Magaly TV, la firme, Andrés Wiese se pronunció sobre el ampay con Andrea Luna. El actor peruano aclaró que no estaba en una relación y confirmó que estuvo con su colega en una discoteca de la ciudad de Miami (Estados Unidos).

“Estoy soltero, he estado de viaje unos días nada más y ahora me regreso a trabajar... Yo creo que sí (Andrea está soltera), no sé, habría que preguntarle a ella. Yo salí y me encontré con amigos y Andrea allá (Miami)”, acotó.

