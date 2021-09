Alejandra Baigorria se enoja al ser descartada para reto con Guerreros: “Sentirán mi falta”

Alejandra Baigorria expresó su molestia al confirmar que no formará parte del equipo que representará a Esto es guerra en el enfrentamiento que tendrán contra Guerreros México el próximo 6 de setiembre.

La competidora fue excluida del grupo debido a que se ausentó en una de las emisiones del programa, razón por la cual la producción del reality decidió sancionarla.

Durante la transmisión de este 31 de agosto, la ‘combatiente’ explicó los motivos que la hicieron faltar aquel día. Según comentó, decidió ir de emergencia a una clínica porque se descompensó mientras entrenaba para el viaje a México.

“Yo como empleada tengo que acatar las órdenes. La respeto, pero no estoy de acuerdo por muchas razones”, expresó frente a las cámaras.

Alejandra Baigorria no pudo evitar quebrarse en vivo al hacer referencia sobre este tema y señaló que considera ser una de las participantes clave para asegurar la victoria en el país azteca, por lo que pidió a la producción reconsiderar su decisión.

Sin embargo, esto no convenció a los directivos de Esto es guerra y le aseguraron que no representará al Perú en el reto contra Guerreros 2021, programa en el que participa Nicola Porcella.

La chica reality tuvo la intención de abandonar la competencia, pero recibió el apoyo de sus compañeros de equipo y desistió de su intención. No obstante, advirtió que su presencia hará falta cuando se enfrenten al equipo mexicano.

“Lo voy a aceptar. Van a ver que realmente sin mí no va a ser el equipo de EEG, porque tengo la camiseta bien puesta. (...) Siento que ese cupo yo ya lo tenía ganado. No importa, sentirán mi falta y me pondrán como virgencita a rezarme ”, finalizó Alejandra Baigorria.

