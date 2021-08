Thamara Gómez deja Puro Sentimiento y se lanza como solista: “Nuevos retos por vencer”

¡Nuevo reto! Thamara Gómez da un paso más en su carrera musical y se lanzará como solista. En sus redes sociales, la cantante agradeció a Puro Sentimiento por haberle abierto las puertas durante cuatro años.

“Mi nombre es Thamara Gómez. Muchos de ustedes me conocen trabajando desde los 12 años en esta carrera que me apasiona, estoy muy agradecida con la agrupación Puro Sentimiento por estos 4 años que han sido mi familia y donde he terminado de aprender todo lo que tenían que enseñar ”, expresó.

Asimismo, la cumbiambera anunció la noticia de su nuevo proyecto, el cual ha venido alistando desde hace un tiempo.

“Sin embargo, hoy con mucho entusiasmo y alegría hago de conocimiento público el inicio de mi carrera como solista, he venido trabajando hace unos meses en silencio en este proyecto de la mano del equipo de Orellana Producciones con excelentes profesionales con los que emprendo un nuevo rumbo y nuevos retos por vencer”, agregó.

Para terminar, Thamara Gómez agradeció el respaldo de todos sus seguidores por haberla acompañado desde sus inicios musicales y haber sido testigos de su crecimiento en este mundo artístico.

“Luego de la acogida que tuvo mi último tema ‘Borracha de amor’ reafirmo que este es el camino por el que he venido trabajando y preparándome durante tantos años. Quiero agradecer a las personas que me dieron su voto de confianza para iniciar este nuevo reto en mi carrera y a las personas que disfrutan de mi música, seguiremos trabajando”, mencionó en su publicación de Instagram.

Publicación de Thamara Gómez Foto: Instagram

