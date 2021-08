Monique Pardo pide ayuda a Magaly Medina para visibilizar su denuncia y estado de salud

Monique Pardo se encuentra atravesando una delicada situación de salud luego de sufrir un resbalón durante los ensayos en una presentación que tuvo en El artista del año.

La exbailarina manifestó su indignación por la falta de apoyo de la producción del programa de Gisela Valcárcel tras el accidente. En ese sentido, tomó la decisión de pedir ayudas públicas.

En conversaciones con un medio local, la intérprete de “Caramelo” le dejó un mensaje a Magaly Medina y le pidió aparecer en su programa de farándula para dar detalles de su diagnóstico y denuncia.

“Para mí, lo más grande del mundo, el mayor regalo sería que Magaly me acoja en su programa y, al menos, me escuche y pedir ayuda para las pruebas de mi aorta abdominal, son pruebas caras que no puedo pagar”, dijo la mediática figura de televisión.

En otro momento de sus declaraciones, Monique Pardo aprovechó en disculparse con la comunicadora por una gresca que tuvieron cuando ella intentó postular al Congreso.

“Yo he sido malcriada con ella (Magaly), le contesté. Es que, cuando habló mal de mí y yo quería ser congresista, me dolió tanto que reaccioné como una fiera herida y yo la herí. Parece que no me perdona”, dijo a Correo.

“Su apoyo moral sería muy grande, ella sí ha tenido corazón conmigo, la que cree que es un demonio, para mí es un ángel. Ojalá, Magaly, me vas a dar vida, Magaly, no me dejes morir”, agregó.

Monique Pardo reveló detalles sobre su estado de salud. Foto: GLR

