Korina Rivadeneira y Mario Hart se preparan para celebrar el primer año de Lara

¡Emocionada! Luego de convertirse en la flamante ganadora de Reinas del show, Korina Rivadeneira inició los preparativos para celebrar el primer año de su hija, que se llevará a cabo el próximo 6 de setiembre.

A través de sus redes sociales, la modelo compartió una publicación donde muestra cómo viene alistando la fiesta de su niña.

“Con estos capos, estamos trabajando algunas cosas del cumple de Lara” , escribió la también actriz en su Instagram.

“Preparativos Lara’s Birthday”, anunció Korina, quien se se mostró entusiasmada por el primer año de su pequeña, pues constantemente comparte en redes sociales muchas publicaciones relacionadas a Lara.

Como se recuerda, Korina Rivadeneira recibió la sorpresiva visita de su madre al convertirse en la ganadora de Reinas del show. Luego de su triunfo, la modelo no dudó en expresar su emoción y asegurar que merecía ganar la competencia.

“Todo esfuerzo merece una recompensa. La vengo luchando dos temporadas, lágrimas, lesiones, mucha fuerza, mucho amor, mucha pasión. Los sueños se cumplen, gracias”, dijo tras ganar.

“Juro por Dios que con toda la avalancha de comentarios que habían, no sé por qué sentí que no me la iban a dar”, añadió.

“Me siento súper bien, porque siento que lo merezco realmente. La he luchado, desde la primera temporada hasta ahora”, concluyó Rivadeneira.

