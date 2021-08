Korina Rivadeneira cree que puede ganar Reinas del show: “He tenido buenos puntajes”

A pocas horas de conocer a la ganadora de Reinas del show, Korina Rivadeneira está segura que ella se quedará con el trofeo.

Como se sabe, el programa de Gisela Valcárcel llega a su fin este sábado 28 de agosto, día en que cinco competidoras pelearán en la pista de baile para convertirse en la vencedora de la temporada.

En ese sentido, la ex chica reality Korina Rivadeneira no ve la hora para salir a dar lo mejor, ya que se siente muy emocionada por mostrar todo lo que tiene preparado para la final de Reinas del show.

“ Estoy emocionada, con adrenalina, con muchas ganas de llegar a esos bailes, porque son varios bailes . Cada día me presentan algo nuevo y me doy cuenta que lo puedo lograr y me siento como una súper mujer”, dijo Korina Rivadeneira a las cámaras de Estás en todas.

Asimismo, la finalista de Reinas del show sorprendió al señalar que se siente favorita para ganar. “ De hecho que sí (me siento favorita), he tenido muy buenos puntajes en muchas galas . Yo creo que la gente espera mucho de mí y eso es lo que quiero hacer, darles mucho”, añadió la modelo.

A pesar de ser una de las favoritas, Korina Rivadeneira sabe que la final de Reinas del show estará muy reñida y, por tal motivo, quiere entregar un gran trabajo en el escenario.

“Varias van a ser eliminadas en esta gran final, por eso quiero concentrarme en hacer todo perfecto”, finalizó.

