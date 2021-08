Guillermo Dávila se quiebra con la presentación final de Marcela Navarro

La última emisión de La voz Perú estuvo llena de momentos inolvidables. Uno de ellos fue sin duda la performance final de Marcela Navarro. La participante emocionó a los cuatro entrenadores del programa con su interpretación de “Mi soledad y yo”, tema que además la hizo ganadora del reality.

El tema impactó más en Guillermo Dávila, quien no pudo evitar quebrarse mientras escuchaba la interpretación de la concursante.

“Guillermo no puede más de la emoción”, se le escuchaba decir a Cristian Rivero al ver el evidente estado del cantante venezolano. “El día que cantó esa canción recuerdo que hablamos en los camerinos y me contaste un poco del tema de la soledad, que habías venido al país solo, no tenías manager, que esta canción calaba mucho en ti”, comentaba el presentador de televisión.

El intérprete, sin embargo, se limitó a hacer señas para indicar que no podía hablar en ese momento pues las emociones lo embargaban. Según mencionó Rivero, es la primera vez que el cantante se pone en ese estado. “Primera vez que te veo así en competencia, Guillermo, nunca te había visto tan emocionado”, expresaba.

Cuando el intérprete se calmó pudo finalmente darle unas palabras a Marcela tras su increíble presentación.

“Marcela, tú eres un regalo para nosotros en este momento, te felicito y tienes que seguir adelante por siempre”, sostuvo el artista.

Mike Bahía también tuvo palabras emotivas para la participante. “Quiero que el Perú te apoye tanto, que te apoye de verdad. Yo sé que mereces ser muy grande”, comentaba el entrenador.

Según lo mencionado por Cristian Rivero, es la segunda ocasión que Marcela interpreta “Mi soledad y yo”, esta oportunidad lo hizo sentada, como se lo recomendó en su momento Guillermo Dávila.

