Camilo y Selena Gómez estrenan el videoclip oficial de “999″, su primer tema juntos

El videoclip de la primera colaboración entre Camilo y Selena Gómez fue tendencia en las redes sociales tras su lanzamiento, el último jueves.

El cantante colombiano traspasó fronteras con esta canción al lado de la intérprete de "Lose you to love me". Foto: captura/Youtube

