Antonio Pavón revela que conoció al novio de Sheyla Rojas: “Nos ha invitado a Guadalajara”

La relación de padres entre Antonio Pavón y Sheyla Rojas va mejor que nunca, ya que actualmente ambos están compartiendo momentos de calidad con el pequeño hijo que tienen.

Durante una entrevista con Magaly Medina, el torero español reveló que ya conoce al novio de la ex chica reality, el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, más conocido como ‘Sir Winston’.

Antonio Pavón explicó a la conductora, quien se mostró muy sorprendida por las declaraciones de su amigo, que ha hablado con la pareja de Sheyla Rojas de manera virtual y que este ya lo ha invitado a su casa en Guadalajara. Además, el exintegrante de Combate contó que muy pronto estará viajando a México junto con su hijo y su novia Joi Sánchez.

“ Sí (lo conozco), por videollamada, entonces ya lo hemos saludado. Nos ha invitado a Guadalajara, así que le acepté la invitación, dentro de poco viajamos a Guadalajara ”, comentó.

Asimismo, Antonio Pavón contó que el regalo que le hizo ‘Sir Winston’ a Sheyla Rojas fue en complicidad con Joi Sánchez. “El Chango, eso (el arreglo floral) lo ha organizado Joi en contacto con Lucho”, dijo.

Por otro lado, Antonio Pavón destacó el cambio de actitud que ha tenido Sheyla Rojas para dejar atrás las diferencias.

“Yo he notado que Sheyla está feliz, está tranquila, que ha encontrado una estabilidad, y eso es lo que me importa, que la mamá de mi hijo esté feliz. Lo que me está pasando es impensable, Magaly”, señaló.

