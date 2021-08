Valeria Zapata pasa a la final de La voz Perú pese a estar disfónica

En la reciente edición de La voz Perú, Valeria Zapata interpretó el tema “Él me mintió” y sorprendió a todos los entrenadores del reality con su performance. Asimismo, la joven cantante pasó a la final, ya que fue elegida por Eva Ayllón sobre Thony Valencia.

Luego de que Valeria terminó de cantar, su entrenadora comentó que pese a tener un problema en la garganta logró destacar.

“Antes que nada quiero decirles que Valeria está muy mal de la garganta y está disfónica. Es por eso que ha cantando lo que iba en la parte alta, no sé si se han dado cuenta, lo ha hecho hacia abajo para no malograrse las cuerdas vocales”, reveló.

Eva también se mostró orgullosa de su participante y no dudó en mencionarlo. “Muy bien hecho, así me gusta, todos mis chicos han sido ordenados, puntuales, respetuosos, muy compañeros, prácticamente los estoy soltando de uno por uno y me quedaré con uno el día de mañana, pero estoy orgullosa y feliz de lo que me han entregado”, añadió.

Finalmente, la cantante criolla tras pensar varios minutos decidió quedarse con Valeria Zapata. Ante ello, Thony Valencia se despidió del reality y dijo: “Quiero dar la gracias a Dios por haberme traído hasta aquí, ya que él me da el talento, esfuerzo y la vida”.

