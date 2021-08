El mítico disco “Nevermind” de Nirvana, lanzado en 1991, incluye temas inolvidables como “Smells Like Teen Spirit” y “Come as you are”, pero también una fotografía curiosa en su portada: la de un bebé nadando en una piscina desnudo, dirigiéndose hacia un billete de dólar. Este bebé ya es un hombre de 30 años, y ahora apunta contra el patrimonio de Kurt Cobain para poder reparar el daño que, según alega, la banda le ha hecho. De hecho, a 27 años de su muerte, Cobain sigue generando grandes ganancias para sus herederos.

¿Quién es Spencer Elden, el bebé de la portada de Nirvana?

Spencer Elden es un artista y modelo nacido el 7 de febrero de 1991. Durante su vida, el joven ha experimentado con la música y en el arte callejero e, incluso, hizo una residencia con el artista Shepard Fairey.

¿Por qué Spencer Elden demanda a Nirvana?

“Los acusados promocionaron pornografía infantil de Spencer de manera intencional y comercial e hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de Spencer”, asegura la denuncia de Elden presentada en un juzgado californiano y que fue recogida por medios estadounidenses.

Además de Dave Grohl y Krist Novoselic, miembros vivos de la banda Nirvana, fueron demandados Courtney Love, como heredera del patrimonio de Kurt Cobain; Chad Channing, baterista de Nirvana que abandonó el grupo en 1990, antes de ese disco, y el fotógrafo Kirk Weddle, entre otros.

¿Qué dice la defensa o miembros de Nirvana sobre el caso?

Elden alegó que su “verdadera identidad y nombre legal están para siempre vinculados a la explotación sexual comercial que experimentó cuando era menor, que se ha distribuido y vendido en todo el mundo desde que era un bebé hasta la actualidad”.

“A pesar de este conocimiento, los acusados no tomaron medidas razonables para proteger a Spencer y prevenir su explotación sexual y tráfico de imágenes generalizados”, dice la denuncia.

El diario británico The Independent se ha puesto en contacto con los herederos de Cobain para hacer comentarios, sin embargo, no se han pronunciado al respecto.