Flor Polo revela que fue operada de emergencia: “Fue complicado, pero todo salió bien”

El pasado 10 de agosto, Flor Polo fue operada de emergencia al presentar malestar en uno de sus bustos. En comunicación con un medio local, la hija de Susy Díaz reveló que fue a causa de que una de sus prótesis se encapsulara.

La empresaria estuvo preocupada, pues los especialistas le dijeron que su salud estaba en peligro y que debía someterse a una cirugía de inmediato.

“Se encapsuló las prótesis mamarias, tenía que operarme de mucho tiempo, pero como estaba con mucho trabajo no lo pude hacer antes. Recién me preocupé cuando me salió un bulto en el seno, sentí mucho dolor, mi doctora tuve que operarme de emergencia, pase por el quirófano el 10 de agosto . Fue una intervención complicada, pero, gracias a Dios, todo salió bien, lo peor pasó ”, contó Flor a El popular.

Asimismo, también reveló que ahora se encuentra mejor de salud luego de que le sacaran la prótesis; si ello no ocurría, el malestar como la infección incrementarían.

“Eso me dijo la doctora, podría complicarse y sacar ese bulto que estaba creciendo en el seno, ya no podría sacarlo si dejaba pasar más el tiempo. De paso, me cambié las prótesis”. Luego de lo mencionado añadió: “Ha pasado dos semanas y me siento mejor. Además, estaba preocupada porque bajé de peso, cuando entré al quirófano pesaba 58 kilos, no me he pesado ahora, pero seguro he perdido unos kilos más, pues estuve a dieta y con medicamentos”.

Finalmente, Polo mencionó que su mamá estuvo en todo momento a su lado, mientras se encontraba de reposo.

