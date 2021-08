El legendario baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, ha fallecido a los 80 años en un hospital en Londres. La noticia la dio a conocer su publicista Bernard Doherty a través de un comunicado.

“Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido Charlie Watts. Ha fallecido en paz en un hospital de Londres hoy mismo rodeado de su familia. Watts era un amado marido, padre y abuelo y también, como miembro de The Rolling Stones, uno de los mejores bateristas de su generación. Pedimos que se respete la intimidad de su familia, de los miembros de la banda y de sus amigos más cercanos en este difícil momento”, dice la misiva.

La noticia se da luego de que el músico se sometiera a una cirugía y anunciara de que por recomendación de los médicos no podría participar en la gira de los Rolling Stones en los Estados Unidos.

¿Quién era el baterista de los Rolling Stones?

Charlie Watts nació en 1941 en Londres, en el suburbio de Wembley. Desde pequeño, mostró una gran pasión por la batería, por lo que le compraron la suya por primera vez a los 14 años, así lo contó una vez su madre.

Trabajó inicialmente en publicidad y en su tiempo libre escribía un libro para niños sobre Charlie Parker, la leyenda del jazz, titulado Oda a un pájaro volador. Al mismo tiempo, tuvo sus primeras experiencias musicales junto a la banda Blues Incorporated de Alexis Korner, fundador de la escena del blues británico.

En uno de los clubes donde Watts tocaba conoció a Brian Jones, Mick Jagger y Keith Richards, con quienes empezó a tocar en los Rolling Stones en 1963 . Además, de ser el baterista del grupo, el músico también diseñó algunas portadas de los álbumes y los escenarios de las giras.

Charlie Watts y su historia con The Rolling Stones

En 1962, Jones formó la banda The Rolling Stones con el cantante Mick Jagger, el pianista Ian Stewart y los guitarristas Keith Richards y Dick Taylor. En un principio, Charlie Watts no aceptó la propuesta para unirse, pero con el tiempo lo convencieron, y tocaron por primera vez juntos en enero de 1963.

El año siguiente, la banda británica alcanzó el puesto número uno en la lista de éxitos británicos con su versión de “It’s All Over Now”. En 1965 crearon su primer clásico “(I Can’t Get No) Satisfaction”, y más tarde los éxitos no se detuvieron hasta a inicios 1966 gracias a nuevos temas como “Paint It Black,” “19th Nervous Breakdown,” “Get off My Cloud,” “Have You Seen Your Mother, Baby” y “Lady Jane”.

El grupo gozó de gran popularidad y llenó los estadios en todos sus conciertos en donde la batería de Watts brillaba con luz propia, convirtiéndose en un gran referente de la música. En una entrevista, Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, afirmaron que él era “el verdadero líder de la banda”.