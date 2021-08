Sheyla Rojas revela cómo es su relación con Joi Sánchez, novia de Antonio Pavón

Sheyla Rojas se reunió con su hijo en España el lunes 16 de agosto tras varios meses de permanecer en México. Luego de este emotivo reencuentro, se difundieron fotos y videos donde la modelo aparecía con el pequeño Antoñito, Antonio Pavón y Joi Sánchez, pareja del torero.

A raíz de dichas imágenes, muchos empezaron a preguntarse cómo era realmente la relación entre la exconductora de Estás en todas y la trujillana, quien se comprometió con Pavón en marzo de este año. Ello fue revelado este jueves 19 de agosto en América hoy.

Durante un enlace en vivo, Ethel Pozo le preguntó a Sheyla Rojas cómo se lleva con la novia de Antonio Pavón y ella le respondió: “No, la verdad es que eso sí me pone de muy mal humor (risas)”, a modo de broma.

Tras estas declaraciones, la ex chica reality confesó que tiene una excelente relación con Joi Sánchez y que incluso ayudará a su hijo a conseguir un regalo de cumpleaños para ella.

“No, mentira. (Nos llevamos) Súper bien. Es más, mañana (20 de agosto) es el cumpleaños de Joi y la vamos a pasar juntos. Antoñito está contento, feliz y me dice que le quiere comprar un regalo. El cariño es mutuo y creo que hay una bonita relación. Recién he podido conocerla y he traído mi tequila, así que vamos a celebrar”, detalló.

Sheyla Rojas se reconcilia con familia de Antonio Pavón

Con una serie de fotos y videos en sus redes sociales, Sheyla Rojas confirmó que se reconcilió con la familia de Antonio Pavón tras protagonizar varias polémicas ante cámaras.

“La grandeza está en el perdón”, escribió junto con una imagen que replicó Pavón con la leyenda “Antoñito, por tu felicidad todo es posible mi amor”.

Publicación de Sheyla Rojas. Foto: Instagram

