Eva Ayllón pide a Stefano Grande ignorar los ataques: “La música es amor, no odio”

La voz Perú continúa presentando destacados conciertos en vivo. Mientras la competencia avanza hacia la final, los concursantes demuestran más su esfuerzo y talento sobre el escenario del programa.

Esta vez, una de las presentaciones más aplaudidas de la noche fue la protagonizada por Stefano Grande, quien interpretó “Cómo mirarte” de Sebastián Yatra y conmovió a los cuatro entrenadores de la competencia.

Los integrantes del elenco no dudaron en resaltar el desempeño que demostró en escena. “Gracias por habernos regalado una dosis de magia que salió de tu corazón”, le dijo Daniela Darcourt al joven intérprete.

Sin embargo, Eva Ayllón decidió extenderle un consejo a nivel personal, debido a los ataques homofóbicos que recibió en redes sociales. La criolla le recomendó ignorar los comentarios negativos y enfocarse en su crecimiento personal.

“Lo que deseo es que seas un ser humano feliz, porque, si no eres feliz y estás volteando a ver lo que la gente diga o hable, vas a perder un tiempo maravilloso buscándote. No hagas caso, tú eres quien eres”, expresó la coach de La voz Perú.

Del mismo modo se refirió al nivel de interpretación que demostró Stefano Grande con su show: “Esta canción que has hecho lo has hecho con tanto sentimiento, te aplaudo. Me gusta mucho tu progreso. Cuando dejes de pensar en el resto y cuando te des amor solo a ti, te darás cuenta de lo grande que eres”.

Finalmente, le dejó un mensaje de reflexión: “La música es amor, no es odio ni hablar cosas que no se debe. Tú eres amor”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.