Aida Martínez responde a ataques por dar de lactar a su hija en público: “Es normal”

Aída Martínez expresó su indignación en redes sociales ante las críticas que ha recibido por darle de lactar a su hija en público. La influencer había compartido imágenes amamantando a su pequeña mientras comía con sus amigas en un restaurante.

Tras esto, recibió ataques donde le pedían ser “más pudorosa” al momento de alimentar a su pequeña. Al respecto, la modelo respondió a los internautas diciéndoles que no deben desnaturalizar la lactancia materna.

“Se más pudorosa en esta etapa tan hermosa, la de lactar a un bebé”, fue el comentario de una usuaria. Ante ello, Martínez no dudó en contestarle.

“Yo que le di la vida, tengo toda la libertad de dar de amamantar donde a mí se me pegue la gana. Ella pide y yo le tengo que dar porque es su comida (...) Es un acto normal ”, dijo Aída en sus historias de Instagram.

Bloque HTML de muestra

Aída Martínez pide que no critiquen su maternidad

Aída Martínez es una de las influencers que suelen responder los comentarios de los cibernautas. Ante las críticas que cuestionaban el tipo de crianza que le da a su bebé, ella decidió responder.

“Cada vez que me grabo sola, me preguntan dónde está Arielita. Ella está conmigo todo el tiempo, no entiendo por qué siempre me preguntan eso. Este es el Instagram de Aída Martínez, no de Ariela. Ya cuando sea grande, ella decidirá si quiere abrir su cuenta. No le veo la necesidad de crearle”, dijo en Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.