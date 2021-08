Laura Zapata criticó duramente a Laura Bozzo: “¿Ya la encontraron o se fugó?”

El último miércoles 11 de agosto la justicia mexicana remeció la farándula de aquel país y también la peruana luego del pedido de prisión preventiva sobre Laura Bozzo por presunto delito fiscal. Según la Fiscalía General de la República, la conductora habría vendido un inmueble embargado de manera irregular, por lo que dejó de contribuir al fisco azteca más de 13 millones de pesos.

Tras darse a conocer esta noticia, decenas de personajes ligados al mundo artístico tanto peruano como mexicano se pronunciaron respecto a lo hecho por la polémica mujer de leyes. No obstante, las críticas más duras han salido desde el país azteca como el reciente comentario hecho por Laura Zapata .

La reconocida actriz utilizó su cuenta de Twitter para emitir una lapidaria crítica contra el delito realizado por Laura Bozzo. La mujer de 65 años no solo apuntó sus balas contra la sudamericana, sino también contra el canal Televisa al que acusó de darle oportunidades como no lo hizo con sus compatriotas.

“Que miedo la peruana que vino a México a hacerse millonaria y Televisa le abrió las puertas y le dio lo que no les da a los mexicanos. ¿Ya la encontraron o se fugó?”, fue el mensaje publicado por la artista en la popular red social.

Laura Bozzo fue acusada de cometer delito fiscal en México.

Laura Bozzo se pronunció desde la clandestinidad

Luego del pedido de prisión preventiva en su contra, Laura Bozzo rompió su silencio para dar su punto de vista sobre todo este lío judicial en el que se ha visto envuelta. La abogada habló con ATV y señaló que dejará todo en manos de sus abogados.

“Yo no sé de dónde salen estas cosas. Yo de ese tema ya no hablo, que hablen mis abogados, yo ya no tengo nada de qué hablar”, expresó.

