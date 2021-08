Janet Barboza votará por Milena Zárate para salvarla de eliminación: “Se premia el esfuerzo”

Durante su participación en Reinas del show, Janet Barboza protagonizó varios enfrentamientos con Milena Zárate, sin embargo, esta vez, la ‘rulitos’ reveló que apoyará a la participante colombiana para que no quede fuera del reality de baile.

Zárate se presentó en América Hoy para pedir ayuda a los televidentes y salir de la sentencia este sábado; sin embargo, no contó con que Barboza le daría su respaldo. Para sorpresa de todos, la conductora aseguró que votará por ella.

“Janet Barboza votará por Milena Zárate, esto es titular”, dijo Melissa Paredes.

Inmediatamente, Janet justificó su decisión y aseguró que respaldará a Milena porque ha visto como se está esforzando en la competencia.

“Lo que pasa es objetividad (…) hay que premiar el esfuerzo, Milena se lo merece ”, expresó.

Además, resaltó que se considera una persona muy profesional y objetiva por lo que piensa que Milena Zárate debe permanecer en el programa. También indicó que Karla Rueda Cotito debería ser la eliminada de la próxima gala.

“Ustedes tienen que entender que cuando un profesional tiene la posibilidad de estar en una cámara y me ha pasado eso con Milena. Ella debe quedarse, y Cotito debe irse”, sentenció la ‘rulitos’ dejando boquiabiertos a todos sus compañeros.

Cabe mencionar minutos antes, Milena aseguró que Gabriela Herrera es la responsable de que ella vaya a sentencia e indicó que es una aprendiz.

“A mí me gustaría ganarle, pero no a un aprendiz (…) A Gabrielita le gustan las cosas fáciles (…) Soy amiga de Cotito y sé cuántas horas has ensayado”.

