Magaly Medina revela su experiencia de varios años luchando contra la depresión

Durante una entrevista con Michela Elías, conocida por haber participado en el reality Combate, Magaly Medina se solidarizó con la joven, quien contó sobre su lucha contra la depresión.

La conductora de Magaly TV, lamentó la situación que atraviesa la ex chica reality y no dudó en hablar de su propia experiencia para que el público sepa cómo lidia con la enfermedad, la cual le fue detectada en su juventud.

“ He sido depresiva toda mi vida, desde los 21 años, que fui diagnosticada como depresiva, he luchado contra la depresión toda mi vida, mi gran salvación ha sido siempre mi trabajo . Me he apasionado tanto por mi trabajo que cuando no salía de mi cama y solo tenía ganas de dormir y dormir y nunca despertar, tenía tanta pasión que siempre me hacía tirar de la cama e ir a trabajar”, contó la figura de ATV.

Asimismo, Magaly Medina señaló que por muchos años consumió medicinas para tratar la depresión, pero ahora está libre de pastillas. Además, le dijo a Michela Elías que la entiende por lo que está pasando.

“Pero, también tenía obligaciones, tenía un hijo que mantener y que no podía verme tirada en la cama, que no podía verme todo el día en pijama, porque en algunos momentos de la vida era sola contra el mundo y mi hijo a la única que tenía era a mí. Tuve para comprar mis pastillas y he vivido medicada muchísimos años, ahora vivo sin medicación. Te entiendo perfectamente, te aconsejo que no dejes tu medicación”, explicó la conductora Magaly Medina.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.