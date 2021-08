Mientras atiende la llamada, se escucha balbucear a su nieta, la más pequeña. Regina Alcóver aprovecha sus vacaciones en Radio Felicidad y se encuentra en Boston (EEUU) visitando a su hija Mía y a su niña. “Es una bebé hermosa, nació en pandemia y se llama Uma como Uma Thurman”, nos dice al teléfono.

A punto de cumplir 73 años, la actriz no para. El año pasado estuvo grave, la operaron de la columna, pero eso no le impidió hacer su programa ‘Regina y tú’ desde la clínica. Ahora hará talleres y asumió el rol de narradora en el ciclo de radionovelas que acaba de lanzar Radio Nacional los sábados (2: 55 p.m.), donde comparte créditos con su prima Gloria María Ureta y otros grandes actores.

Para Gloria María debe ser maravillosa esta reconexión con el arte...

Sí, porque hace años ella se desligó de esto. Escucharla será una experiencia bonita, porque será como escuchar a mi tía Elvira (Travesí), tiene su voz.

¿Qué te parece que el género de la radionovela haya resucitado?

Pienso que la gente lo necesita, así como necesita la radio, porque las cosas de la televisión son como flashes. Yo ya ni la veo, en cambio a mí la radio me ha curado de muchas cosas.

¿Cómo fue el proceso de grabación?

Cada uno grabó por su cuenta, sin ningún tipo de contacto. El papel del editor fue primordial. Cuando me arreglaron (la columna), la hicimos. Yo les decía: “Chicos tengo que parar” porque no podía estar sentada mucho rato. Tuvieron la santa paciencia conmigo.

¿Crees que la radio ha tomado un nuevo impulso con la pandemia?

Creo que sí. María Cristina Ribal escribió los libretos de la radionovela y cuando me llamaron para el proyecto dije ‘que linda posibilidad’, porque la gente necesita volver a imaginar. Este género tiene una magia con consejos y cosas positivas que es lo que necesitamos en este momento.

También te has vuelto muy activa en las redes...

Sí, no dejo de hacer mis videos y tengo mis seguidores en Facebook. La gente es curiosa, le gusta saber lo que haces y me trata con cariño. La verdad es que les debo parte de mi recuperación y al hecho de sentirme útil. Como me comunico con la gente, seguí un curso de terapia familiar y de pareja para saber qué contestar, ser una especie de filtro, un facilitador para la gente. Ha sido muy lindo.

¿Crees que las artes se recuperen después de esta pandemia?

Creo que sí. Todos tienen recursos y posibilidades de hacer cosas y la gente siempre va a necesitar del arte, solo deben encontrar la fórmula perfecta. Pero yo decidí ya no hacer teatro cuando murió Osvaldo, ya no podría estar en un escenario sin él. Entonces, comencé a hacer los talleres teatro.

¿De dónde sacas tiempo?

Hay que reciclarse y mientras tenga fuerzas... A los días de mi operación, desde la clínica retomé la radio. ¿Cómo me curo?, pregunté, pues trabajando. La radio y mi nieta Uma fueron mi cura. Fue muy fuerte lo que viví. Necesitaba esa ayuda, no con el deseo de victimizarme, sino para estar de compinche con aquellos que también la pasaban mal en ese momento.

Como Osvaldo Cattone...

Exacto, coincidimos. Yo estaba en una clínica, él en otra. Hablaba con él, lo levantaba y Osvaldo me levantaba a mí, era una cadena de amor mientras cada uno estaba malito. Nos unimos mucho más.

Osvaldo me decía: ‘Qué feo es hacerse viejo ¿no? Y yo le respondía: “Sí”. En la primera operación, me pusieron tres clavos en la columna y un disco que no era de vinilo. Gian Marco me decía que me habían puesto un lego en la espalda. Fue una de las experiencias más horribles de mi vida. Pero la gente, la radio, mis hijos, mi resiliencia, mi energía, todo me ayudó. Y en el programa solo tenemos buenas noticias. Nuestro país sigue siendo un lugar bendito, solo hay que mirar con un espectro más amplio. El mundo entero está fatal con la pandemia, el ser humano está en riesgo constante y lo que tenemos que hacer es aliviar el camino a las personas. Y para mí, no se alivia poniendo trabas, quejándote del Gobierno, de todo. Dejemos que las cosas fluyan, todo va a pasar. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

