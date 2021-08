Amy Gutiérrez agradecida con apoyo de Paula Arias: “Me puso profesores de canto y baile”

La cantante Amy Gutiérrez no olvida sus orígenes en la orquesta femenina de salsa Son Tentación y, durante su retorno a los escenarios de La voz Perú, recordó todo el apoyo que le brindó Paula Arias, quien le dio una oportunidad tras su participación en el concurso de canto.

En conversaciones con la conductora Karen Schwarz, la interprete peruana contó que tras su triunfo en La voz kids se animó a hacer un casting para ingresar a una agrupación musical. No fue la ganadora; sin embargo, la líder de Son Tentación vio su talento y la llamó para ser parte de la banda.

“Después de eso vino la oportunidad de poder estar en Son Tentación, porque Paula me vio en el concurso, las cosas pasan por algo y si yo hubiera ganado creo que no hubiera tenido la oportunidad de pertenecer a Son Tentación”, contó la intérprete de “Alguien”.

“Le mando un beso a Paula, porque ella me dio la oportunidad sabiendo que yo era muy primeriza en esto del género de la salsa, pero me puso profesores de canto y de baile para aprender. Ella quería sacar lo mejor de mí, así que así fue”, continuó.

Por otro lado, la artista de 22 años aseguró que no ha pensado en cambiar la salsa por algún otro género; no obstante, sí le gustaría probar. “No tanto cambiar, pero sí me gustaría experimentar con la música en general, me gusta mucho variar un poco, yo empecé con música criolla”, comentó Amy Gutiérrez.

