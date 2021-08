Julinho entrega a Brenda Carvalho anillo de compromiso tras 11 años de relación

El jueves 12 de agosto, el exfutbolista Julinho y la bailarina Brenda Carvalho participaron de la secuencia Está que arde de En boca de todos, momento que fue aprovechado por el exdelantero brasileño para entregarle a su pareja el anillo de compromiso con un romántico discurso.

“Mi amor, eres la mujer de mi vida, la persona que escogí para pasar el resto de mi vida , me encanta dormir y despertar a tu lado, me encanta lo que eres, cómo eres, esta loquita que baila todo el día y no me deja dormir, pero que igual me hace muy feliz”, manifestó.

“Esta pandemia sirvió muchísimo para saber quiénes somos nosotros (…) nosotros lo pasamos bien, vimos películas juntos, nos abrazamos, nos reímos, jugamos, por eso es por lo que en este momento este anillo simboliza nuestro amor, lo que somos nosotros: una sola persona , un hombre y una mujer que cuando se unen son uno solo. Te amo más que todo en mi vida, mi princesa, vas a ser siempre mi princesa”, expresó Julinho, hincado sobre su rodilla delante de su novia.

Minutos antes de esta declaración de amor, Brenda Carvalho participó de otra secuencia, lectura cartas con el maestro Teo, donde este vaticinó que se casarían al siguiente año, y la bailarina expresó su temor a que su bonita relación se pierda.

“Creo que el matrimonio es algo muy muy serio. Yo tengo una relación maravillosa con Julinho, tan linda que a veces me da un poco de miedo ir a un matrimonio y que sea motivo como de malograr la relación o que se termine”, manifestó.

