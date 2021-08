Dalia Durán presenta su nuevo departamento y agradece ayuda de las hermanas Hurtado

Se mostró más tranquila. Dalia Durán presentó en Magaly TV, la firme el nuevo departamento que logró obtener con el apoyo de las hermanas Josetty y Génesis Hurtado y la propia Magaly Medina.

Luego del caso de violencia de género vivido por las agresiones de John Kelvin, la cantante expresó su alegría en esta nueva etapa de su vida.

La modelo cubana dijo frente a las cámaras del programa que se siente en paz. En el reportaje que le realizaron, hizo un recorrido por su nuevo hogar y cómo organiza espacios con sus pequeños hijos.

“ Se siente más tranquilidad, mucha paz. Es lo que quería para los chicos y para mí. He tenido recuerdos bonitos y ahí pasé lo último. No era bueno seguir viviendo ahí por los chicos y por mí”, dijo en referencia a su antigua casa con el cumbiambero.

“Estamos en pleno trabajo. Te agradezco mucho, Maga, por haberme ayudado, Josetty, Génesis y Andrés Hurtado. Es un nuevo comienzo para mí y para los chicos”, agregó Durán agradeciendo a la conductora e influencers.

Dalia Durán se reencontró con John Kelvin en audiencia

El pasado 9 de agosto, Dalia Durán volvió a ver a John Kelvin en una audiencia de apelación. El reencuentro ocurrió un mes después de revelar que fue víctima de violencia por parte de su aún esposo.

“Para mí fue muy difícil volverlo a ver después de un mes y cuatro días exactamente. Yo a él no le guardo odio ni rencor. No hay forma alguna de que yo pueda sentir eso (por él) porque tampoco me dejaría avanzar a mí”, dijo la modelo a las cámaras de Magaly TV, la firme.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.