Mujer agredida por Jonathan Maicelo se pronuncia: “Su reacción no fue la correcta”

Luego del escándalo que protagonizó Jonathan Maicelo tras actuar de manera violenta contra una mujer que lo llamó “batedía”, la agraviada conversó con un reportero de Magaly TV, la firme para dar sus descargos y explicó qué fue lo que realmente pasó aquella noche donde fue atacada por el boxeador.

“Maicelo agredió a una señora, todo el mundo lo sabe. Una cosa es que tú seas un boxeador y te agarren en un ring con tu contrincante, pero otra que ataques al público indefenso porque puede estar a favor tuyo o en contra. Él se molestó muchísimo, no tiene paciencia, tolerancia cuando le llamaron ‘batedía’ . Tienes que aprender a tomar las cosas con sentido del humor”, comentó Magaly Medina.

“La señora salió a defenderse, ella no es una delincuente y jamás estaría con un cuchillo. Dice que por la admiración que le tiene a Maicelo no lo va a denunciar, aunque yo creo que sí debería”, añadió la conductora antes de pasar a la nota.

Pilar Espinoza reconoció que sí insultó a Jonathan Maicelo, pero nunca pensó que el boxeador reaccionaría de una manera violenta. Ella recibió un golpe en la nariz y su celular quedó destrozado por las patadas del deportista.

“ Bajé la cortina (de la carpa) y me expresé así de ‘batedía’ y apenas dije eso, de un momento a otro sentí un puñete y me agarré la nariz porque me dolía . Y apenas me agarro la nariz siento que algo me golpea la pierna, era el celular mismo”, contó.

“Yo no lo sigo a Maicelo por eso ignoro muchas cosas sobre su temperamento, no le falté el respeto, de repente tú (dirigiéndose al boxeador) lo percibiste así, pero la reacción que tuviste hacia mi persona no fue la correcta”, agregó la mujer, quien no quiere hacer un escándalo de la situación violenta que vivió a causa de Jonathan Maicelo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.