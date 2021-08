Guty Carrera exige millonaria suma de dinero a Alejandra Baigorria por dañar su imagen

El chico reality Guty Carrera está dispuesto a continuar hasta el final con la demanda que le interpuso a Alejandra Baigorria por daños y perjuicios, luego de que lo acusara, hace unos años, por violencia física y psicológica.

Por ello, en la edición de este 10 de agosto, Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron una actualización de este proceso legal. Daniel Raa, abogado del modelo, expuso detalles de esta demanda.

“ No lo volvieron a contratar durante tantos años, y se quedó con el estigma en la opinión pública aparentemente de un supuesto maltratador , cosa que nunca lo fue o nunca se demostró. ProTv y empresas de publicidad de artículos deportivos o de modelaje señalaban expresamente que dejaban de contratarlo por esta situación”, indicó para las cámaras de Amor y fuego.

Asimismo, contó que Guty le está exigiendo a la empresaria una millonaria indemnización de 529 mil 381 dólares, equivalente a 2 millones 117 mil 524 soles, por haber dañado su imagen y reputación.

De acuerdo a lo que sostuvo Carrera, esta denuncia perjudicó su carrera y tuvo que invertir en los honorarios de su abogado y su defensa legal.

“Después de tres años de investigación, se determinó primero que no hubo pruebas sobre la supuesta violencia psicológica porque para la física nunca se adjuntó prueba alguna. Dos fiscales mujeres determinaron en dos instancias distintas, porque la señorita Baigorria apeló, que no hubo violencia psicológica y que no había pruebas suficientes”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.