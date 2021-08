Jossmery Toledo justifica fiesta de Yahaira Plasencia: “No hay nada de malo”

En la reciente edición de Amor y fuego, Jossmery Toledo vio las imágenes en las que aparece Yahaira Plasencia junto a sus hermanos y amigos, entre ellas estaba la cantante Kate Candela, cuando ingresaban a una casa ubicada en La Molina luego de asistir a una discoteca. Según el informe, ello habría ocurrido durante el toque de queda, por lo que se dio una intervención policial.

“Parece que hubo una convención en La Molina, esta vez fue más astuta que la vez pasada. Esperó tranquilamente que sean las 4.00 a. m. para retirarse de la fiesta. Fue de toque de queda a toque de queda”, comentó Rodrigo González durante el inicio de la producción de Willax.

Frente a ello, el carismático ‘Peluchín’ le pidió su opinión a la expolicía, quien justificó el comportamiento de la salsera al alegar que “se quería divertir y no tenía nada de malo”.

“En realidad qué te puedo decir. Las reuniones sociales, ya cada uno lo hace con sus amigos, con otras personas. Ella también se quiere divertir y no hay nada de malo (...). En realidad, las leyes la interpreta como cada quien la quiere”, mencionó.

Por otro lado, a diferencia de muchos personajes de la farándula que han viajo a Estados Unidos para vacunarse contra la COVID-19, Jossmery mencionó que ella no pudo salir del país porque no tiene visa.

“Todavía no me he vacunado y ya me quiero vacunar para irme a Europa. Yo averiguaba y el rango de edad todavía no llegaba a mí. Yo no tengo visa, por eso no he ido a Miami”, reveló al contar que se contagió del virus durante los primeros meses de la pandemia.

