Carla Rueda sobre su relación con bailarín de Reinas del show: Me tiene paciencia

Carla Rueda ‘Cotito’ se pronunció sobre los rumores de una relación entre ella y el bailarín que la acompaña en Reinas del show, Diego Cornejo. La voleybolista se refirió a esta especulación sin negar algún tipo de acercamiento.

Recientemente, el joven reveló que siente una atracción y gusto hacia la deportista. “Me gusta cómo es ella, me gusta cómo apoya, me gusta cómo habla, cómo piensa”, dijo a las cámaras de América Hoy.

Al respecto, la participante del programa también respondió. “Es una persona que me ha tenido bastante paciencia, es comprensivo. Me ha contado cosas personales que valoro porque no cualquier persona se abre así, es un buen chico pese a su corta edad: 24 años, es un bebé ”, dijo ‘Cotito’.

“Se especula mucho, pero no se puede decir que estoy enamorada, aunque puede pasar de todo. Sí estamos ensayando bastante, hay una bonita química, nos estamos conociendo”, agregó a El Popular.

Sobre si le cerraría las puertas al amor, Rueda declaró: “Uno tiene que ir paso a paso, uno tiene que caminar antes de correr. No cierro las puertas a nada”.

Carla Rueda y el bailarín Diego bailaron la bachata “Propuesta indecente” de Romeo Santos. Foto; captura Reinas del Show / América TV

Carla Rueda espera integrar Esto es guerra

En otro momento de la charla con el medio local, la joven respondió sobre una posible participación en Esto es guerra, programa que conduce Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz.

“Si Peter y Mariana me convocan, que vean mi perfil por favor, ya me estoy destapando, cambiando mi look, ya no soy tan ruda... que me tengan en su lista”, señaló.

