Belén Estévez sobre Jazmín Pinedo en Reinas del show: “Coreografía para una artista que no baila”

Jazmín Pinedo llegó a la séptima gala de Reinas del show al lado de los chicos reality Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes reforzaron su presentación para salvarla de la sentencia.

Los tres famosos bailaron al ritmo de “Mayores” y dejaron sorprendida a la jurado Morella Petrozzi.

“Jazmín, tienes una figura estilizada que funciona muy bien para ciertos tipos de baile, tienes una figura elegante y sobria, que funciona muy ben para un vals vienés, un vals inglés, inclusive para una marinera. Hoy día has demostrado el otro lado de la moneda, donde has mostrado tener calle, te has empujado a ser provocadora, sensual, citadina, ruda, una coreografía muy linda, además”, comentó la coreógrafa y performer italoperuana.

Por su parte, Belén Estévez se mostró en desacuerdo con lo dicho por su colega y explicó las razones. “El montaje escénico fue impresionante, unos premios internacionales debería tener este show, sentí que hicieron una coreografía para una artista que no baila, que a veces sucede. Caminó, se movió, pero me parece que en esta instancia del certamen necesitamos más”, señaló la argentina, ante la sorpresa de Gisela Valcárcel.

Tras las críticas, Jazmín Pinedo se limitó a afirmar que se queda con lo dicho por Petrozzi. “Respeto lo que dice cada uno de los jurados y entiendo que cada uno busca lo que conoce, respeto la trayectoria, pero me quedo con lo que dijo Morella. Gracias”, señaló.

